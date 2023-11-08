فيلم العميل صفر يحقق 40 مليون جنيه إيرادات خلال 12 أسبوعا في دور العرض

حقق فيلم العميل صفر، على مدار 12 أسبوعا في السينما، إيرادات بلغت نحو 40 مليون و268 ألفا و187 جنيها، وحظى بإشادات نقدية وجماهيرية واسعة، خصوصًا وأنه يعد أول بطولة مطلقة للفنان أكرم حسني، بعد تجارب ومشاركات في بطولات جماعية، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم العميل صفر، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء تقدر بـ60 ألف و689 جنيها، وجاء بالمركز الرابع في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة بالسينما حاليًا، إذ ضمت القائمة 9 أفلام، وتصدرها أفلام فوي فوي فوي، وش في وش، الخمس اللي جاي.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

قصة فيلم العميل صفر

تدور قصة فيلم العميل صفر في إطار كوميدي ملئ بالتشويق والإثارة، في ظل مغامرات غير محسوبة لشاب يدعى صفر عبداللطيف شداد الهمم، الذي يتخذ من جيمس بوند مثلًا أعلى، ويحلم بأن يكون مثله يومًا، الأمر الذي يضعه في العديد من الأزمات والمواقف الصعبة هو وأصدقاءه.