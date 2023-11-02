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39 مليون و600 ألف جنيه إيرادات فيلم العميل صفر في 11 أسبوع بالسينما

كتب:

هبة أمين
12:16 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
أكرم حسني بطل فيلم العميل صفر

أكرم حسني بطل فيلم العميل صفر

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي إن جاء إجمالي إيرادات فيلم العميل صفر، بلغ نحو 39 مليون و600 ألف جنيه، على مدار 11 أسبوع عرض في السينما، مضيفا أن الفيلم هو أول عمل سينمائي يخوض من خلاله أكرم حسني بطولة منفردة بعد المشاركة في عدة بطولات جماعية أبرزها مع تامر حسني وأحمد فهمي.

وأكد «الدفراوي» وفق بيان صادر عنه، أن فيلم العميل صفر حقق إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء بنحو 65 ألف و49 جنيهًا، وجاء ترتيبه الرابع في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة بالسينما حاليًا، حيث سبقه أفلام فوي فوي، وش في وش، الخميس اللي جاي.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

قصة فيلم العميل صفر

تدور قصة فيلم العميل صفر في إطار كوميدي تشويقي، من خلال صفر عبداللطيف شداد الهمم، العاشق لمغامرات جيمس بوند، ويحلم بأن يكون مثله في كل مغامراته، وهو ما يورطه ومن حوله في كثير من الأزمات.

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بقلم هبة أمين