استخراج قيد عائلي لأول مرة.. كم يستغرق من الوقت؟

تتيح وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، استخراج قيد عائلي لأول مرة للراغبين في التقديم على بعض الوظائف التي تشترط إحضار بعض الأوراق، منها هذا القيد الذي يشمل الأب والأم والإخوة ومعظم أفراد الأسرة للاطلاع عليها، كما أنها ورقة هامة كثيرا عند التقديم على الكليات العسكرية والشرطة بعد الشهادة الإعدادية أو الثانوية أو بعد الجامعات.

ويمكن استخراج قيد عائلي لأول مرة عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة توضحها «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها تيسيرا على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد.

استخراج قيد عائلي لأول مرة

ويمكن استخراج قيد عائلي لأول مرة عن طريق التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية التابعة لمحل سكن المتقدم.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي لأول مرة

ويمكن استخراج قيد عائلي بعد إحضار بعض المستندات المطلوبة وهي كما يلي:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- صورة من عقد الزواج أو وثيقة الطلاق.

- للزوجين يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تقديم شهادات الميلاد للأبناء.

- تقديم صورة من شهادة الوفاة لأفراد الأسرة.

- تقديم الذكور ما يثبت موقفهم من التجنيد.

- تقديم نموذج تسجيل القيد العائلي.

- تقديم طلب لاستخراج القيد العائلي وتسجيل كافة البيانات في النموذج من أجل إرفاقها مع المستندات المطلوبة.

- بعد الانتهاء من تقديم كل الأوراق المطلوبة يجب سداد الرسوم المطلوبة، والذهاب مرة أخرى في الموعد المحدد لاستلام القيد العائلي.

استخراج قيد عائلي «أون لاين»

يمكن استخراج قيد عائلي أون لاين وذلك لمن سبق لهم استخراجه قبل ذلك.

يتم الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الضغط هنـــا.

- ستظهر لك العديد من الخيارات انقر على أيقونة خدمات الأحوال المدنية.

- سجل الدخول على موقع وزارة الداخلية إذا كنت تمتلك حساب من قبل.

- إذ لم تكن تمتلك حسابا قم بإنشاء حساب جديد.

- بعد ذلك اختر الأيقونة الخاصة بـ استخراج قيد عائلي.

- ادخل كافة البيانات المطلوبة بدقة والتي تشمل الاسم والسن والعنوان والحالة الاجتماعية وأفراد الأسرة.

شروط استخراج قيد عائلي إلكترونيا

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل استخراج قيد عائلي لمقدم الطلب وهي كما يلي:

- يجب أن يكون قد تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة لمن هم أقل من 16 عاما، وتقديم بطاقة الرقم القومي لمن هم أكثر من هذا العمر.

- أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة في البطاقة الشخصية للزوجين الراغبين في الحصول على قيد عائلي هي آخر حالة اجتماعية حالية.

- يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية سواء كان (أب – أم – أخ – أخت).

- يجب أن يتم كتابة بيانات الأسرة كاملة (زوج – زوجة – أبناء).

- أن يكون الشخص قد سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

- في حالة وجود حالة طلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

- في حالة وجود أكثر من زوجة، يجب على المتقدم كتابة أسماء الزوجات وأبنائهم.

- في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة.

كم يستغرق استخراج قيد عائلي

يمكن استخراج قيد عائلي مستعجل وتستلمه بعد 24 ساعة، ويمكن تقديم طلب عادي واستلامه في مدة أقصاها أسبوع.

رسوم استخراج قيد عائلي أون لاين

يمكن استخراج قيد عائلي بعد دفع الرسوم التي تصل إلى 78 جنيها.

مدة صلاحية القيد العائلي

تصل مدة صلاحية القيد العائلي للاستخدام إلى 3 أشهر.

أماكن استخراج قيد عائلي

ويمكن استخراج القيد من خلال التوجه إلى مكاتب البريد المنتشرة عبر أنحاء الجمهورية، كما يمكن استخراجه من خلال مصلحة الأحوال المدنية، أو «أون لاين» لمن تم استخراج القيد من قبل.