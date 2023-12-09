إزالة 66 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملات مكبرة بـ6 مراكز بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التعاون المستمر بين أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.

جهود الأجهزة في تنفيذ الحملات

واستعرض محافظ المنيا جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز «بني مزار - العدوة - مطاي - المنيا - ديرمواس - ملوي»، من إزالة 66 حالة تعد بالبناء المخالف منها 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية الحسينية وحي شرق وغرب مدينة بني مزار.

إزالة 11 حالة في المهد

وفي العدوة تم إزالة 11 حالة في المهد خارج الحيز العمراني بقرية عطف حيدر وبالمدينة، وفي مركز مطاي تم إزالة 10 حالات بقرية بردنوها وحي غرب وشمال المدينة، و9 حالات بقريتي بني محمد سلطان وصفط الخمار وحي غرب المنيا، وحالتي تعد بالبناء بدون ترخيص بمركز أبوقرقاص، وحالتس تعد بقريتي بني حرام وكفر خزام بمركز ديرمواس، إلى جانب إيقاف وإزالة 4 حالات بناء بدون ترخيص بحي جنوب وشرق مدينة ملوي، وتم التعامل الفوري وإيقاف الأعمال والإزالة في المهد والتحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة في البناء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.