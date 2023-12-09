للشريحتين الثانية والثالثة.. كيف تحسب استهلاك فاتورة الكهرباء المنزلية؟

يبحث أصحاب الشرائح الثانية والثالثة من مستهلكي الكهرباء عن طريقة حساب فاتورة الكهرباء المنزلية عن شهر ديسمبر 2023، إذ يتراوح الاستهلاك الشهري لهم «من 51 إلى 100 كيلووات» و«من 101 إلى 200 كيلووات»

خطوات الاستعلام

وأوضحت الشركة القابضة للكهرباء طريقة حساب فاتورة الكهرباء للشريحتين الثانية والثالثة كالتالي:

الشريحة الثانية:

سعر الكيلو وات 58 قرشًا.

مقابل خدمة العملاء 2 جنيه.

إجمالي سعر 100 كيلووات ساعة = 55 جنيهًا.

الشريحة الثالثة:

سعر الكيلو وات 77 قرشًا.

مقابل خدمة العملاء 6 جنيهات.

إجمالي سعر 150 كيلووات ساعة = 121.5 جنيه.

وبالنسبة للعداد الكارت، يجرى خصم فرق شريحة 28 جنيهًا من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى «الشريحة الثالثة»، 101 كيلو وات ساعة وبعد ذلك كل كيلووات 77 قرشا.

وبذلك، يمكن للمستهلكين حساب فاتورة الكهرباء الخاصة بهم من خلال الشرائح التي يستهلكونها.