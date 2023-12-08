تعيينات شركات الكهرباء.. شروط ورابط التقديم للوظائف التخصصية والفنية

في منشور لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وضعت الشركة القابضة للكهرباء، رابطا للراغبين في التقديم للوظائف التي أعلنت عنها الشركة لخريجي كليات «الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم»، وكذلك خريجي المعاهد، والمدارس الفنية الصناعية، طبقا لعدد من التخصصات للعمل بشركات الإنتاج والتوزيع وهو كالتالي «https://www.eehc.gov.eg».

المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف الكهرباء 2023

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عبر المنشورالتخصصات المطلوبة لشغل وظائف المهندسين، التي تتمثل في «كهرباء قوى، ميكانيكا قوى، اتصالات، الإليكترونات، مدني ومعماري، مهندس حاسبات ونظم المعلومات».

وقالت الشركة، إنه بالنسبة للكيميائي، فهناك تخصصات تشمل كيمياء عامة، وكيمياء خاصة، إلى جانب فنيين تخصصات كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، وأجهزة وتحكم، وتشكيل معادن ولحام، وتبريد وتكييف، ومساحة، وكيمياء.

‏الاشتراطات الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف الكهرباء 2023

حددت الشركة القابضة للكهرباء، عبر المنشور، عن مجموعة من الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المتقدمين بكل وظيفة، إضافة إلى الاشتراطات العامة، وتشمل:

- أن يكون مصري الجنسية، وأدى الخدمة العسكرية، أو أعفى منها.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة.

- اجتياز الاختبارات الفنية، والسلوكية، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبي ‏قبل التعيين.

- أن يجيد العمل ضمن فريق، وكذا الانضباط، والالتزام باللوائح والقوانين، بالإضافة إلى القدرة على التواصل الفعال مع الأفراد، والعمل بالمواقع، والتوقيتات التي تحددها جهة العمل، وأن تكون الأولوية لقاطني المناطق القريبة من مواقع العمل المطلوبة التعيين بها.

- وضع المقبولين لوظائف الكهرباء 2023 تحت الاختبار لمدة عام.

التواجد الدائم بالموقع أو العمل بنظام الورادي

وأكدت «القابضة للكهرباء» عبر المنشور، أنه يجري وضع المقبولين تحت الاختبار لمدة عام على الأقل، ومنحهم مكافأة شاملة شهرية، وقبول المتقدمين «ذكور فقط»، للعمل بمواقع العمل، التي تتطلب طبيعة العمل التواجد الدائم بالموقع، أو العمل بنظام الورادي.