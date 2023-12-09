«الكهرباء» تطرح تسهيلات كبيرة لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

طرحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تسهيلات كبيرة لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية، وذلك بهدف حصول المواطنين على القيمة الحقيقية لاستهلاكهم من الكهرباء، بعيدًا عن الفواتير الجزافية والقراءات الشاذة.

تسهيلات لراغبي تركيب العدادات الكودية

وتشمل التسهيلات التي قدمتها الكهرباء، تقسيط قيمة المقايسة على 24 شهرًا، وتركيب العداد في أسرع وقت ممكن.

وأوضح مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن المستندات والأوراق المطلوبة لتركيب العدادات الكودية هي:

المستندات المطلوبة

- صورة ممارسة الكهرباء تكون حديثة للمكان المراد تركيب عداد آلي.

- صورة البطاقة الشخصية لصاحب الممارسة.

- صورة عقد المكان المراد تركيب العداد به سواء كان إيجار أو تمليك.

وأضاف المصدر، أنَّ الراغبين في تركيب العدادات الكودية يمكنهم التقديم عن طريق الانترنت على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وتهدف التسهيلات التي قدمتها الكهرباء، إلى تشجيع المواطنين على تركيب العدادات الكودية، بدلًا من نظام الفواتير الجزافية، حيث يضمن العداد الكودي حصول المواطنين على القيمة الحقيقية لاستهلاكهم من الكهرباء.