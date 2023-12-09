أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، للمغتربين في السويس أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024، لتسهيل الوصول إليها وتيسيراً على المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي، وهي موزعة على أحياء السويس، التي يقطنها الوافدين من خارج السويس

للمغتربين في السويس.. أماكن وعناوين لجان التصويت بانتخابات الرئاسة 202

حددت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، للمغتربين في السويس أماكن وعناوين لجان التصويت فى انتخابات الرئاسة 2024 التي تصل إلى 6 لجان للمغتربين في السويس للتصويت في الاستحقاق الانتخابي، وتشمل:

مدرسة عيون موسى للتعليم الأساسي.

مقر شركة أنابيب البترول بمنطقة الخليج والبحر الأحمر.

المدرسة الإعدادية بمنطقة الأدبية.

مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات.

مدرسة المستقبل الابتدائية

عناوين لجان تصويت المغتربين بالتفصيل في السويس

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، للمغتربين في السويس أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024، والتي جاءت كالتالي :-

- أولاً عناوين وأماكن لجان المغتربين في قسم عتاقة بالسويس، حيث حددت الهيئة الوطنية 3 لجان لتصويت المغتربين وهي مقر شركة أنابيب البترول بمنطقة الخليج والبحر الأحمر، وعنوانها أمام شاطئ أنابيب البترول بطريق «السويس - العين السخنة»، واللجنة الثانية في ميناء السخنة بمنطقة العين السخنة بالسويس، أما اللجنة الثالثة ففي المدرسة الإعدادية بمنطقة الأدبية وعنوانها بجوار محاجر هيئة قناة السويس بدائرة قسم عتاقة

- ثانياً :عنوان لجنة تصويت المغتربين في حي الأربعين بالسويس وهي مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات، وعنوانها منطقة العبور خلف مسجد الهدى

- ثالثاً: عنوان لجنة تصويت المغتربين في قسم فيصل ومقرها مدرسة المستقبل الابتدائية، وعنوانها مدينة المستقبل شارع سور جامعة السويس

- رابعاً : قسم الجناين عنوان لجنة مدرسة عيون موسى للتعليم الأساسي في حي الجناين.

كيفية الوصول إلى لجان المغتربين في محافظة السويس

يدور بذهن المغتربين عن محافظة السويس كيفية الوصول للجان المغتربين الـ 6 التي حددتها الهيئة الوطنية العيا للانتخابات، وخلال السطور التالية، نقدم لمتابعينا كيفية الوصول لكل لجنة،

لجان قسم عتاقة: والتي تقع في منطقة الأدبية وفي مقر شركة أنابيب البترول وميناء السخنة، فجميع تلك الأماكن يتم الوصول إليها باستقلال الميكروباص الذي يتوجه للعين السخنة والأدبية من منطقة العوايد بجوار محطة القطار، حيث يوجد موقف ميكروباص العين السخنة.

لجنة قسم الأربعين: يتم الوصل إليها باستقلال ميكروباص العبور أو مدينة 24 أكتوبر، من الموقف أمام منطقة الروض القديم بالأربعين.

لجنة قسم فيصل: يتم الوصول إليها عن طريق ركوب ميكروباص مدينة المستقبل من الأربعين أو شارع الجيش.

لجنة قسم الجناين: يتم ركوب سيارات الجناين من موقف الجناين بالأنصاري أو من مزلقان الإسماعيلية.