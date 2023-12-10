تراجع كبير في أسعار الحديد اليوم.. اعرف الطن بكام

شهدت أسعار الحديد اليوم الأحد 10-12-2023 تراجعا في سعر طن الحديد اليوم، إذ انخفض سعر حديد عز بقيمة 118 جنيها في الطن، بحسب ما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد اليوم الأحد

ووفق الأسعار المعلنة، انخفض سعر طن الحديد الاستثماري ليسجل 39 ألفًا و260 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع بانخفاض قدره 133 جنيها في الطن.

سعر حدید عز

وجاء سعر حديد عز 41 ألفا و220 جنيها للطن تسليم أرض المصنع بانخفاض قدره 118 جنيها في الطن، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

أسعار الحديد في السوق المحلية

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 39 ألفًا و500 جنيه.

بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم 39 ألف جنيه للطن.

سجل سعر طن حديد العتال 39 ألفا و500 جنيه.

وصل سعر حديد المعادي إلى نحو 38 ألفا و500 جنيه.

سجل حديد الكومي 38 ألف جنيه.

حديد المراكبي سجل 39 ألفا و500 جنيه.

حديد عطية بلغ 39 ألفا و200 جنيه.

حديد العشري سجل 39 ألف جنيه.

أسعار الحديد عالميا

بلغ متوسط سعر حديد التسليح اليوم عالميا 571 دولارا في الطن، أما متوسط سعر البليت اليوم 500 دولار للطن.