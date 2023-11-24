فرصة للالتحاق بوظيفة في بنك مصر.. شارك في تحدي «جوباثون»

إذا كنت من حديثي التخرج وترغب في الالتحاق بوظيفة في بنك مصر فإليك الفرصة عبر التسجيل في تحدي «جوباثون» التقني (Jobathon)، الذي يقيمه مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) في إطار برنامج النفاذ إلى المهارات، بالتعاون مع بنك مصر.

إجراء مقابلات مع من نجح في حل التحدي بجودة عالية

ويستهدف البرنامج مطوري الواجهة الخلفية لبرمجة جافا (Java)، ومطوري تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام نظامي التشغيل iOS وAndroid، ومطوري الواجهة الخلفية، ومهندسي ديف أوبس (DevOps)، ومهندسي الحلول المساعدين ممن لديهم خبرة في تلك المجالات، حيث يتم إجراء مقابلات مع من نجح في حل التحدي بجودة عالية ومنهجية سريعة للحصول على فرصة عمل في فريق التحول الرقمي التابع لبنك مصر.

فرصة عمل فى البنوك

وبحسب ما أعلنته وزارة الاتصالات فإنه يتم تخصيص اليوم الأول من التحدي لتطوير الويب، ويُعقد اليوم الثاني لتطوير الهواتف المحمولة، بينما يتم تنظيم اليوم الثالث لفرص العمل الأخرى، تم مد فترة التسجيل بتحدي «جوباثون» التقني حتى 3 ديسمبر، وذلك لإعطاء فرصة لأصحاب الخبرة في التخصصات التقنية للتقديم. لمزيد من المعلومات وللتسجيل، يرجى الضغط هنا.