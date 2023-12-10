947 لجنة بالدقهلية تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين في اليوم الأول للانتخابات

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، وسط تشديدات أمنية مكثفة، حيث دفعت مديرية أمن الدقهلية بعدد من سيارات الشرطة والمرور، تجوب شوارع اللجان؛ للحفاظ على أمن وسلامة الناخبين وتحسبا لأي طارئ.

وتستمر العملية الانتخابية على مدار 3 أيام بداية من اليوم، حتى الثلاثاء المقبل، ويضم الماراثون 4 مرشحين للرئاسة وهم «عبد الفتاح السيسي، فريد زهران، عبد السند يمامة، حازم عمر».

تفعيل غرف العمليات بالدقهلية

وأكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، في بيان، التنسيق الكامل مع غرفة عمليات مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية؛ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية، وتجهيز وتفعيل غرف العمليات ورفع حالة الاستعداد القصوى وتذليل أي مشكلات أو معوقات تواجه الناخبين، والعمل على سرعة حلها في أسرع وقت ممكن، مشددا على وجود ممثل لكل جهة داخل مقر الشبكة الوطنية؛ لرصد أي مشكلات وحلها فورا.

أعداد الناخبين في الدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية، إلى أن عدد الناخبين على مستوى المحافظة يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب، كما جرى توزيع القضاء ورؤساء اللجان على المقرات، ويبلغ عدد اللجان العامة 24 لجنة والفرعية 947 لجنة و663 مقرا انتخابيا بالمحافظة.