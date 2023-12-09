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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

كتب:

سعيد رمضان
08:46 م | السبت 09 ديسمبر 2023
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

واصلت أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، ثباتها في مختلف البنوك خلال نهاية تعاملات اليوم السبت 9-12-2023، إذ سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفق آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 30.83 جنيه للشراء، وسجل 30.96 جنيه للبيع وفقاً للبنك المركزي.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

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