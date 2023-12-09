رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

«الإسعاف»: 4 آلاف من طاقم الهيئة مؤهلون لتأمين المشاركين في الاقتراع

كتب:

 مريم الخطرى
09:51 م | السبت 09 ديسمبر 2023
هيئة الإسعاف تكثف انتشار سياراتها داخل المدن والقرى «صورة أرشيفية»

هيئة الإسعاف تكثف انتشار سياراتها داخل المدن والقرى «صورة أرشيفية»

أعلنت هيئة الإسعاف استعداداتها لتأمين الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن هناك توجيهات بتعزيز قدرات الأسطول الإسعافى وحشد الكوادر البشرية المؤهلة علمياً وفنياً لتأمين عملية الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر وبتنسيق كامل مع الهيئة العليا للانتخابات.

وأكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف، انطلاق خطة تأمين الانتخابات الرئاسية من اليوم وحتى انتهاء آخر أيام الاقتراع بكافة أفرع هيئة الإسعاف بالمحافظات. وأوضح فى بيان أمس، أن الهيئة حشدت أكثر من 4 آلاف فرد من أطقمها ودفعت بفرق دعم طبية وهندسية تتضمن 1699 مركبة و11 لانشاً إسعافياً لتأمين محيط لجان الاقتراع لتوفير كافة سبل الرعاية والتأمين للناخبين.

وأضاف أن خطة التأمين تضمنت تكثيف الانتشار داخل المدن والمتخللات السكنية بمحيط لجان الاقتراع مع انتظام العمل بكافة خدمات الإسعاف التى تتيحها الهيئة للمواطنين، مع التأكيد أن تراعى الخطة استمرار وانتظام الجهود الإغاثية والإسعافية لهيئة الإسعاف على معبر رفح البرى لخدمة الجرحى والمصابين من الجانب الفلسطينى.

وأكد انتظام العمل بكافة غرف القيادة والتحكم المنتشرة بكافة أرجاء الجمهورية وكفاءة عمل مراكز تلقى بلاغات الخط الساخن 123 التابع لهيئة الإسعاف ومراجعة كفاءة شبكات اللاسلكى المسئولة عن إدارة الأسطول الإسعافى وعمل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة التى أثبتت كفاءتها فى إدارة مثل تلك الفعاليات.

وأعلن تفعيل غرفة الطوارئ والأزمات بالمقر الرئيسى لهيئة الإسعاف وربطها بشكل مباشر مع غرفة التحكم المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان والمسئولة عن إدارة التأمين الطبى للفعاليات الانتخابية.

اقرأ المزيد:

النيابة الإدارية تكشف آخر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

محافظ القليوبية يتفقد الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

تجهيز اللجان ومقاعد لذوي الهمم.. الاستعدادات النهائية للانتخابات بالمحافظات

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024.. اعرف الاستعدادات النهائية

محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية بالعبور

محافظ الدقهلية يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

متابعة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية بملوي في المنيا

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يبحث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

وكيل «تعليم كفر الشيخ» يناقش الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

وكيل «صحة كفر الشيخ» يناقش الاستعدادات للانتخابات الرئاسية
بقلم  مريم الخطرى