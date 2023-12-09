«الإسعاف»: 4 آلاف من طاقم الهيئة مؤهلون لتأمين المشاركين في الاقتراع

أعلنت هيئة الإسعاف استعداداتها لتأمين الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن هناك توجيهات بتعزيز قدرات الأسطول الإسعافى وحشد الكوادر البشرية المؤهلة علمياً وفنياً لتأمين عملية الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها فى الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر وبتنسيق كامل مع الهيئة العليا للانتخابات.

وأكد الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف، انطلاق خطة تأمين الانتخابات الرئاسية من اليوم وحتى انتهاء آخر أيام الاقتراع بكافة أفرع هيئة الإسعاف بالمحافظات. وأوضح فى بيان أمس، أن الهيئة حشدت أكثر من 4 آلاف فرد من أطقمها ودفعت بفرق دعم طبية وهندسية تتضمن 1699 مركبة و11 لانشاً إسعافياً لتأمين محيط لجان الاقتراع لتوفير كافة سبل الرعاية والتأمين للناخبين.

وأضاف أن خطة التأمين تضمنت تكثيف الانتشار داخل المدن والمتخللات السكنية بمحيط لجان الاقتراع مع انتظام العمل بكافة خدمات الإسعاف التى تتيحها الهيئة للمواطنين، مع التأكيد أن تراعى الخطة استمرار وانتظام الجهود الإغاثية والإسعافية لهيئة الإسعاف على معبر رفح البرى لخدمة الجرحى والمصابين من الجانب الفلسطينى.

وأكد انتظام العمل بكافة غرف القيادة والتحكم المنتشرة بكافة أرجاء الجمهورية وكفاءة عمل مراكز تلقى بلاغات الخط الساخن 123 التابع لهيئة الإسعاف ومراجعة كفاءة شبكات اللاسلكى المسئولة عن إدارة الأسطول الإسعافى وعمل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة التى أثبتت كفاءتها فى إدارة مثل تلك الفعاليات.

وأعلن تفعيل غرفة الطوارئ والأزمات بالمقر الرئيسى لهيئة الإسعاف وربطها بشكل مباشر مع غرفة التحكم المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان والمسئولة عن إدارة التأمين الطبى للفعاليات الانتخابية.