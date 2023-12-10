فرص عمل جديدة تطرحها «الشباب والرياضة» بأحد سلاسل السوبر ماركت الشهيرة

تواصل وزارة الشباب والرياضة، التنسيق مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وإبرام الاتفاقات، لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين من الجنسين بكبرى الشركات والمنشآت بالقطاع الخاص.

خفض معدلات البطالة والحد منها

وأكدت «الشباب والرياضة»، في تقرير لها، أنّ الوظائف التي توفرها تأتي للمساهمة في خفض معدلات البطالة والحد منها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتفعيل الدور المجتمعي والخدمي، من خلال الإدارات المركزية المعنية بتدريب وتوظيف وتمكين الشباب، ومبادرة توظيف مصر.

وتستعرض« الوطن» أحدث فرص العمل والوظائف التي نجحت وزارة الشباب والرياضة، في توفيرها عن طريق واحدة من أكبر سلاسل السوبر ماركت، للتعين في فرع بمحافظة البحيرة، وأتاحت الوزارة الفرص التالية:

1. مدير بقسم الأجبان.

2. مشرف بقسم الوجبات الجاهزة.

3. مشرف بقسم الأسماك.

4. مدير بقسم الخضار و الفاكهة.

5. مدير بقسم الأجهزة الكهربائية.

6. مدير قسم الجزارة.

7. مشرف قسم الوجبات الجاهزة.

مكان العمل المتاح

محافظة البحيرة

متطلبات الوظيفة

• مؤهل متوسط على الأقل

• خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة

• ذكور وإناث

• موقف واضح للتجنيد للذكور

مميزات الوظيفة

• رواتب مجزيه تحدد حسب الخبرة

• يوم راحة أسبوعي.

• أرباح سنوية.

• تأمين طبي عائلي.

• تأمين اجتماعي.

• لا يوجد سكن للمغتربين.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/uw6RyEfTMp