عضو تنسيقية شباب الأحزاب: وضعنا برنامج للوصول إلى حكومة سياسية رشيدة

قال محمد أبو النجا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّه بالنسبة إلى رؤية: «ماذا نريد من الرئيس القادم؟»، هدفها الوصول إلى مخرج يعبر عن الطيف السياسي الواسع في المجال السياسي، وعلى تطلعات الوطن والمواطنين كمستوى أكبر، وهو الهدف الأساسي من البرنامج ولم يكن مجرد عملية إجرائية.

وأضاف «أبو النجا»، خلال حواره ببرنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى المصرية»، أنَّه من ضمن المستهدفات للبرنامج، الوصول إلى حكومة سياسية رشيدة ورفع كفاءة الأداء التنفيذي لهذه الحكومة، وذلك عبر تناول كيفية الوصول إلى مستوى عالٍ من الكفاءة في إطار زمني محدد عبر مجموعة من المؤشرات، ووضع استراتيجيات وأهداف ومتابعة تنفيذها بشكل دوري، وهذا على مستوى الكفاءة.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «وبالنسبة إلى مستوى التمثيل، فنستهدف خلال الفترة حتى عام 2030، أن يشمل 50% من التشكيل الوزاري والدولاب التنفيذي كل فئات المجتمع من المرأة والشباب وغيرهم، بجانب تعزيز الحوكمة والحكم الرشيد والشفافية وغيرها».