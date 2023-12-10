لجان للمغتربين بفاقوس وبلبيس والصالحية الجديدة والعاشر من رمضان

قال محمود حافظ مراسل قناة «صدى البلد» من محافظة الشرقية، إنه جرى تجهيز لجان للمغتربين في مراكز فاقوس وبلبيس والصالحية الجديدة والعاشر من رمضان، للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

أضاف المراسل أن المحافظة مستعدة تمامًا لإجراء العملية الانتخابية، كما أن كل الأجهزة العاملة داخل الشرقية وكل ممثلي الوزارات موجودون لمتابعة العملية الانتخابية.

وتابع: «هيئة الإسعاف متواجدة بجوار جميع اللجان، كما أن هناك مولدات كهرباء بجانب اللجان لتأمين التيار الكهربائي».

وأكمل: «جرى رفع كفاءة المدارس، كما أن الشرطة فقط تقوم بتأمين اللجان والعملية الانتخابية، وهناك تواجد مروري بشكل كبير جدا لتسهيل العملية المرورية ولفتح الطرق والاستعداد في حالة الكثافات».

وقال: «هناك استعدادات داخل المدارس عشان كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، المحافظة قالت أي حد عنده ظروف صحية ومحتاج حد يوصله اللجنة الانتخابية المحافظة مستعدة توصله».