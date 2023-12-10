توفير كراسي متحركة لكبار السن في لجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم بالمنوفية

قال محمد هاني مراسل قناة «صدي البلد» من المنوفية، إن الناخبين توافدوا باكرا على لجنة مدرسة الشهيد النقيب أحمد عبد الرحيم، في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

أضاف مراسل «صدى البلد»، أن رجال الأمن قاموا بتوفير مظلات وكراسي متحركة لكبار السن، كما أن سيارات الإطفاء متواجدة بجانب المدرسة، وكذلك الأمر بالنسبة لسيارات الإسعاف.

وتابع: «الأغاني الوطنية في محيط اللجنة، والأطفال توجهوا إلى المدارس القريبة ممسكين الأعلام في أيديهم، ونحن على موعد مع كرنفال انتخابي».