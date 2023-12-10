ناخبون يصطفون بأعلام مصر أمام لجان المنيل استعدادا للتصويت بانتخابات الرئاسة

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في جميع اللجان الانتخابية في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء حيث تجري الانتخابات على مدار 3 أيام وهى الأحد، والإثنين، والثلاثاء.

وبدأ المواطنين في منطقة المنيل بمحافظة القاهرة التوافد على اللجان الانتخابية للإداء بأصواتهم في الانتخابيات الرئاسية 2024 حاملين أعلام مصر.

الانتخابات الرئاسية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت من استعداداتها لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة داخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية في كافة محافظات الجمهورية.