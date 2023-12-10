طوابير للسيدات أمام لجان الدقي في أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية (صور)

بدأ تصويت الناخبين في لجان منطقة الدقي، بالجيزة، في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية

وتجرى الانتخابات على ثلاثة أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء لإتاحة أكبر فرصة ممكنة للناخبين للإدلاء بأصواتهم، وقد جرت انتخابات الخارج في 1 إلى 3 ديسمبر الجاري.

وشهدت اللجان إقبالا كبيراً في الدقائق الأولى لبدء التصويت من السيدات والشباب وكبار السن.

وانتظمت الخدمات الأمنية والطبية أمام مقرات اللجان، وانتشرت قوات الشرطة لتأمين الناخبين وتسهيل عمليات الإدلاء بالأصوات.