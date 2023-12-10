«هنشرف بلدنا رغم صعوبة الحركة».. كبار السن في مقدمة صفوف الانتخابات الرئاسة

اصطف المواطنون أمام المقرات الانتخابية بمنطقة الساحل شبرا منذ التاسعة صباحا، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتصدر المشهد عدد من كبار السن الذين حرصوا على النزول والمشاركة في التصويت رغم ظروف مرضهم وصعوبة حركتهم، إيمانا منهم بأهمية صوتهم في صنع مستقبل أفضل لأبنائهم وأحفادهم.

وأضافوا في حديثهم لـ«الوطن»، أنهم استعانوا بأبنائهم لمعرفة اللجنة الانتخابية الأقرب إليهم، وذهبوا للإدلاء بأصواتهم قبل فتح اللجنة بحوالي ساعة، من أجل إيصال رسالة للعالم بأن المصريين حريصون على ممارسة الديمقراطية وتشريف بلدهم مصر مهما كانت الصعوبات.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، حثت المواطنين على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث نشرت الهيئة الكثير من الفيديوهات التوعوية بأهمية المشاركة في الانتخابات على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك».

يُذكر أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أكد أن الدولة حرصت على إجراء الاستحقاقات الانتخابية بانتظام ووفقاً للدستور والقانون، وحرصت على كفالة سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة وشفافية، وضمان حصول كل مواطن على حقه في التصويت.