سيدات شبرا مصر يتصدرن المشهد الانتخابي: «جينا علشان مستقبل ولادنا»

توافدت السيدات على لجان الانتخابات الرئاسية في منطقة الساحل وشبرا مصر، للإدلاء بأصواتهن في صناديق الاقتراع.

واصطفت الطوابير أمام مقر لجان مدرسة فاطمة النبوية بالساحل، وأوضح عدد من السيدات سبب مشاركتهن، قائلين: «جينا النهاردة علشان نأمن مستقبل ولادنا»، مؤكدين أن الصوت الانتخابي أمانة تستوجب نزول ومشاركة جميع فئات المجتمع.

وأضافن أن المشاركة في التصويت رغبة منهن في استكمال مسيرة التنمية التي تعيشها مصر، والحفاظ على الأمن والاستقرار: «إحنا قدوة لأولادنا.. وكان لازم ننزل ونقول إن الست المصرية دائما حاضرة، وليها كلمة ودور».

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت جميع الإجراءات المطلوبة لتسهيل عملية تصويت المصريين في الانتخابات، وعرض تنويهات في كل وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لكيفية التصويت.