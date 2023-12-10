«إبراهيم» من ذوي الهمم يشارك في الانتخابات: «لازم نقف في ضهر بلدنا»

ابتسامة رضا وحب ظهرت على وجه الرجل الستيني إبراهيم رضوان، ابن العزبة البحرية بحلوان، في أثناء تواجده ضمن صفوف الناخبين بلجنة الشهيد صابر أبو ناب بحلوان، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

إبراهيم يشارك في الانتخابات الرئاسية على كرسي متحرك

معاناة كبيرة تكبدها «إبراهيم»، صاحب الـ63 عاما، من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ بسبب ظروفه الصحية، لأنه ىمن ذوي الهمم ويعاني من شلل أطفال و3 جلطات على الدماغ.

«دي مصر، ولازم كلنا نقف في ضهرها ونشارك في الانتخابات»، قالها الرجل الستيني وهو يقف مستندًا على عكازيه، إذ اعتاد «إبراهيم» المشاركة في الانتخابات الرئاسية دائمًا ليدلي بصوته بغض النظر عن ظروفه الصحية.

وبعد المشاركة في الانتخابات الرئاسية و الإدلاء بصوته، حرص «إبراهيم»، ابن العزبة البحرية بحلوان، على توجيه رسالة لجميع المصريين، دعاهم من خلالها للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية: «انزل وشارك متكسلش، دي بلدنا ولازم نبقى قد المسؤولية».

جدير بالذكر أنّ الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت اليوم الأحد، وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء، وتشمل القائمة الانتخابية 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، هم عبدالفتاح السيسي، فريد زهران، عبدالسند يمامة، وحازم عمر.