سيدة تصطحب طفلتها للمشاركة في الانتخابات: «بحلم تكبر في حرية»

الأم مدرسة، وأثر كل عمل تفعله يطبع على سلوك أبنائها، فتجدها حاضرة في كل الأحداث، ومع انطلاق انتخابات الرئاسية 2024، اصطحبت إيمان من منطقة المنيل، طفلتها في القراع الانتخابي.

الانتخابات الرئاسية 2024

تصطحب إيمان ياسر، البالغة من العمر 30 عامًا، ابنتها وتين ذات الـ3 أشهر إلى لجنة الانتخابات، بمدرسة الشهيد محمد جمال، في صورة حضارية تنم على الوطنية وحب مصر: «بشارك في حب مصر، وبتمنى بنتي تكبر وتكون مهتمة بالتعبير عن الرأي»، إذ أتت لتعليم أسرتها أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

سيدات مصر يتقدمن الصفوف للإدلاء بأصواتهن

حرصت سيدات منطقة المنيل للمشاركة في عملية انتخابات المرشحين الرئاسيين، والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات.