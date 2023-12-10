مسن يصطحب حفيديه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ

حرص عزازي أحمد محمد متولي، 73 سنة، على اصطحاب أحفاده إلى لجنة مدرسة الشهيد فرحات ببيلا بمحافظة كفر الشيخ، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

واصطحب «متولي»، حفيدتيه سلمى أحمد، وسلافا أحمد، اللاتي حرصن علي حمل علم مصر، أثناء حضورهن إلي لجنة الاقتراع بصُحبة جدهن، معربين علي بالغ سعادتهن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

أهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية

وأكد «متولي»، أنّه حرص علي اصطحاب حفيدتيه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعريفهن بأهمية المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية، قائلاً: «مصر أمانة في أيدينا ولازم كلنا نشارك في الانتخابات الرئاسية، وواجب علي كل أب وأم إنّه يخلي ولاده وأحفاده ينزلوا ويشاركوا، دي بلدنا وده حقها علينا».

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، انعقاد غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، مع تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن «114»، والرقم «0473220792» من التليفون الأرضي أو التليفون المحمول.

وتضم محافظة كفر الشيخ 14 لجنة عامة مقسمة على مراكز ومدن وقرى المحافظة، و508 مراكز انتخابية، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 524 لجنة تتضمن 5 لجان فرعية للوافدين، لاستقبال مليوني و339 ألفاً و800 ناخب.