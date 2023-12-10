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انتخابات المصريين بالداخل

إقبال كبير على التصويت في الساعات الأولى من الانتخابات بالقليوبية

كتب:

شروق مراد
12:04 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
إقبال شديد على الانتخابات الرئاسية

إقبال شديد على الانتخابات الرئاسية

قال محمد الجباس مراسل قناة «CBC»، من محافظة القليوبية، إنه منذ الساعة الثامنة والنصف صباحًا، توافد القضاة والمستشارون المشرفون على العملية الانتخابية، وفي تمام التاسعة فتحت لجنة الشهيد محمد فهمي الطوخي في مركز طوخ بالقليوبية بابها، وأيضا اللجان الباقية في كل المحافظة.

وأضاف أنَّ هناك 365 مقراً انتخابي و16 لجنة عامة، و484 لجنة فرعية و9 لجان للمغتربين بمحافظة القليوبية لتسهيل وتيسير الإدلاء بالأصوات للمواطنين من خارج محافظة القليوبية، وهناك إقبال كبير جدًا في الساعات الأولى من الانتخابات.

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بقلم شروق مراد