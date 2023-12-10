«حسين» يوزع البهجة على الناخبين: «واقف من الصبح والرزق يحب الخفية»

وقف حسين مصطفى، الذي تنحدر أصوله من صعيد مصر، ويعيش حاليا في القاهرة برفقة أسرته، أمام لجنة مدرسة الشهيد أحمد بدوي البساتين، حاملًا في يده عصا خشبية، وعليها ألوان من الحلوى، تلفت أنظار الناخبين وأطفالهم إليه فور رؤيتهم، إذ حرص على الحضور للإدلاء بصوته، والعمل أيضا.

بائع الحلوى يتواجد أمام اللجنة منذ 6 صباحًا

حسين مصطفى أب لطفلتين أحضرهما معه، كأول مرة لمشاركته الأجواء الانتخابية، ويقول لـ«الوطن»: «عندي 27 سنة وأنا أصلًا من أسيوط، بس عايش هنا مع أسرتي ومعايا بنتين، جايين معايا».

ومنذ السادسة من صباح اليوم، وقبل نحو ثلاثة ساعات من فتح اللجان الانتخابية، تواجد الشاب العشريني بهدف إدخال السرور على الأطفال الذين حضروا أمام لجان الاقتراع للمشاركة في العملية الانتخابية: «ببيع الحلاوة علشان أفرح الأطفال الصغيرة اللي جايين مع أهلهم، وواقف من الساعة 6 الصبح، على لقمة عيشي، والرزق يحب الخفية».

يأتي ذلك في إطار اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، التي بدأت اليوم في كافة محافظات مصر، وشهدت إقبالا كثيفا من المواطنين ما بين النساء والرجال والأطفال، للاختيار من بين 4 مرشحين هم، عبدالفتاح السيسي، فريد زهران، عبدالسند يمامة، وحازم عمر.