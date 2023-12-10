في آخر شبر على أرض مصر.. أبناء أرض الفيروز يشاركون في الانتخابات بالعريش

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استمرار توافد قبائل وعائلات وعواقل شمال سيناء، للإدلاء بأصواتهم في مدن العريش ورفح والشيخ زويد، وذلك في رسالة قوية للعالم بمشاركتهم الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، ودعمًا للقرار الوطني المصرى في السنوات المقبلة.

الانتخابات الرئاسية

وتجري الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعاً، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وصدرت التصاريح لـ22 ألفا و340 متابعاً لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها