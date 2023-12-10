«زبيدة» أكبر سيدة تحصل على شهادة محو الأمية تشارك في الانتخابات: كلنا مع مصر

أدلت زبيدة عبدالعال، أكبر سيدة تحصل على محو الأمية في مصر بالمنوفية، بصوتها في انتخابات الرئاسة بمدرسة النور دائرة شبين الكوم، حيث حضرت خصيصا من القاهرة للإدلاء بصوتها الانتخابي.

الحاجة زبيدة تطالب الجميع بالمشاركة في الانتخابات

وطالبت الحاجة زبيدة الجميع بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر القادم لاستكمل مسيرة التنمية والإصلاح في مصر، مؤكدة قراءتها للورقة واختيار مرشحها، وهذا كان من أهم أحلامها وأسباب حصولها على محو الأمية.

انطلاق انتخابات الرئاسة 2024

وانطلقت انتخابات الرئاسة اليوم الأحد 10 ديسمبر في الداخل، وتستمر لمدة 3 أيام، على أن تنتهي الثلاثاء المقبل.