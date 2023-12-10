ائتلاف نزاهة الدولي يتابع أول أيام تصويت المصريين في الداخل

انطلقت أعمال «ائتلاف نزاهة الدولي» لمتابعة أول أيام التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، من خلال فريق متابعين أجانب ممثلين عن 34 دولة، انتشروا ميدانيًا في 10 محافظات مصرية، وذلك بالتنسيق مع غُرفة العمليات المركزية التابعة للائتلاف، لرصد ومتابعة سير العملية الانتخابية.

وشهد أعضاء الائتلاف كثافة عددية أمام أغلب مقار التصويت، من الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي ترتب عليه خلق حالة زحام أمام مراكز التصويت، واستغرق الناخبون وقتًا طويلًا للإدلاء بأصواتهم نتيجة لهذا الزحام.

زيادة عدد اللجان الفرعية

ويرى ائتلاف نزاهة أنه كان ينبغي للهيئة الوطنية للانتخابات مراعاة زيادة عدد اللجان الفرعية، بما يتناسب مع 67 مليون ناخب على مستوى الجمهورية، حتى يتم استيعاب جميع الناخبين دون زحام، وبما يسمح بمشاركة جميع الناخبين بسهولة ويسر.

تسهيلات لذوي الهمم

ولاحظ الائتلاف وجود تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان مشاركتهم في عملية التصويت بسهولة، مع توفير بطاقات مصممة بطريقة «برايل» لمساعدة أصحاب الإعاقة البصرية في ممارسة حقهم الانتخابي.

وانطلق المتابعين الدوليين لإئتلاف نزاهة الدولي إلى مراكز الاقتراع لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وذلك بعد بدء الاستعدادات للإنطلاق إلى المحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان على مستوى محافظات الجمهورية المصرية.