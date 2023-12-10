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انتخابات المصريين بالداخل

«الخدمات الطبية»: المشاركة في الانتخابات حق أصيل لكل مصري

كتب:

سلامة عامر
03:14 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة لشركة كهرباء مصر، إنّ المشاركة في الانتخابات حق لكل مواطن يجب أن يحرص عليه، وواجب وطني لدعم مسيرة البناء والتنمية التي يجري تنفيذها منذ سنوات، داعيا المواطنين إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الممتدة على مدار 3 أيام.

مساهمة المواطنين في بناء دولتهم

وأكد رئيس الخدمات الطبية خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، أنّ المشاركة رسالة تعبر عن مساهمة المواطنين في بناء دولتهم وتنقل صورة عن مناخ الاستقرار والبناء والتنمية والتطلع لمستقبل أفضل واستكمال المسيرة لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

حصول كل عامل على حقه في الإدلاء بصوته

وأكد رئيس الخدمات الطبية، حرص الشركة على تسهيل قيام العاملين بأداء واجبهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مع الحفاظ على استمرار العمل وانتظام ورديات التشغيل بالتنسيق مع رؤساء القطاعات الطبية لتنظيم عمليات التناوب بين العاملين بما يمكنهم من أداء الواجب الانتخابي، ومساعدة العاملين لمعرفة لجانهم الانتخابية وأماكن لجان الوافدين وتذليل أي عقبات بهدف تنظيم الوقت وتسهيلا لعمل اللجان الانتخابية وضمانا لحصول كل عامل على حقه في الإدلاء بصوته.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.