برلمانية: الانتخابات الرئاسية تكشف وعي المصريين بأهمية المشاركة الديمقراطية

ثمّنت ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، اصطفاف المواطنين أمام اللجان الانتخابية في الساعات الأولى من أول أيام سباق الانتخابات الرئاسية، ما يعكس ما يحمله الشعب المصري من ثقافة ووعي حول أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري الأهم للحفاظ على كيان الدولة المصية ومقدراتها.

وأكدت النائبة ميرال الهريدي خلال إدلاءها بصوتها الانتخابي بمحافظة القاهرة، أنّ المشاركة الإيجابية تقطع الطرق على محاولات النيل من مقدرات وثروات الدولة، مشددة على أنّ المشاركة الإيجابية تمثل فرض عين على كل مصري ومصرية، وهو ما يعيه ويدركه الشعب جيدًا ويحرص عليه بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن في الحاضر والمستقبل.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأوضحت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن أنّ الانتخابات الرئاسية تصور حالة الزخم والمناخ الديمقراطي في مصر، خاصة في ظل وجود تعددية وتنافسية يشهدها السباق الرئاسي من خلال تنافس 4 مرشحين من اتجاهات وأيديولوجيات مختلفة تحت مظلة الديمقراطية، هدفهم الأول والأخير هو دعم استقرار هذا الوطن .

وأشارت الهريدي إلى أنّ المرأة المصرية على مدار تاريخها هي حصن المجتمع، يحمى قيمه العظيمة، ويروي مبادئه السامية، فهي قلعة الدفاع عن الوطن في وقت الأزمات والأخطار والداعم الأساسي والشريك الفعال في التنمية المستدامة بالدولة المصرية دون أدنى شك، حيث تشكل نصف الطاقة المجتمعية الفاعلة، ومشاركتها في الانتخابات الرئاسية تعتبر دليلا واضحا ومهما على تطور المجتمع المصري وإدراكه لأهمية دور المرأة وأهمية مشاركتها السياسية، لذا نراهن دائمًا على ما تحمله من ثقافة ووعي بأهمية المشاركة الإيجابية تلبية لنداء الوطن، وتأكيدًا على حقها الدستوري في حرية الاختيار.