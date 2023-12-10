«جهاز 6 أكتوبر» ينظم ورشا تدريبية لتنمية قدرات العاملين

نظم جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عددًا من الورش التدريبية المتخصصة في بناء قدرات العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها المختلفة.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على رفع كفاءة موظفيها بما يتواكب مع الاستدلال الأمثل للموارد والتغيرات البيئية والمناخية وخلق فرص استثمارية مستدامة.

رفع كفاءة الطاقة في محطات المياه

وقال المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنّ الفعاليات تضمنت عقد 4 ورش عمل متخصصة، تمثلت في رفع كفاءة الطاقة في محطات المياه ومعالجة الصرف الصحي وتشمل المحطات الحالية والمستقبلية، من خلال تقديم الدعم لتحديد المواصفات الصحيحة في المناقصات، ورسم خرائط ونماذج خرائط نظم المعلومات الجغرافية GIS، بالإضافة إلى تقليل الفاقد في شبكات المياه.

وأضاف أنّ الورش التوعية شملت فصل المخلفات من المصدر والمبادرات التي تقدم حوافز لفصل المخلفات عالي القيمة (البلاستيك - الألومونيوم)، وشرح أفضل طريقة لتخطيط الأراضي غير المخصصة في المدينة، التي تضمن أقصى قدر من المنفعة الاستثمارية والبيئية.

من جهته، قال الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي لجهاز مدينة 6 أكتوبر، إنّ تنظيم تلك الورش التدريبية المتخصصة، يأتي استكمالًا لما قامت به مدينة 6 أكتوبر تجاه تنفيذ خطة التحول لمدينة خضراء مستدامة، ودعم انتقالها إلى مستقبل أقل تلوثًا وأكثر استدامة.

الحاضرون في الورش

وحضر الورش نحو أكثر من مائة موظف تابعين لأجهزة المدن الجديدة المختلفة، منها «المنصورة الجديدة - بني سويف الجديدة - العاشر من رمضان - سوهاج الجديدة - حدائق العاصمة - قنا- دمياط ودمياط الجديدة - برج العرب الجديدة - النوبارية الجديدة - بدر- 15 مايو- العبور- أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - الشيخ زايد والفيوم الجديدة».