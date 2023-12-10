عضو سابق بالغرفة التجارية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية مسؤولية وطنية

حث الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها مسؤولية وطنية ملقاة على عاتق المصريين.

الانتخابات الرئاسية 2024

وقال في تصريحات صحفية، إن مصر في مرحلة تتطلب منا جميعًا استعمال حقنا الدستوري والقانوني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن، لنؤكد لدول العالم أن مصر تشهد حراكًا ديموقراطيًا على أرض الواقع، ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر.