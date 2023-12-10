محافظ أسوان: المشهد الانتخابي يعبر عن وعي الشعب المصري

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتأثيرها على مستقبل الشعب المصري، حيث شهدت اللجان الانتخابية مشاركة كبيرة من المواطنين.

وعي الشعب المصري

وقال «عطية»، إن هذا المشهد الاحتفالي يعبر عن وعي الشعب المصري وإدراكه لأهمية الانتخابات وتأثيرها على مستقبل البلاد والأجيال القادمة وكذلك حالة الحرية والنزاهة التي تسود المشهد السياسي والانتخابي، موضحا على هامش الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية أن هناك دعم شامل داخل وخارج اللجان الانتخابية لتسهيل عملية التصويت.

وأشار إلى أنه تم توفير مقاعد الانتظار والكراسي المتحركة لذوي الهمم وكبار السن، وتوفير المظلات ونقاط المستلزمات الصحية، وكذلك توفير المراوح والأثاث والفراشة وغيرها من وسائل الراحة.

254 لجنة انتخابية في أسوان

يجدر الإشارة الى أن محافظة أسوان تضم 223 لجنة رئيسية تحتوي على 254 لجنة فرعية، وبلغ عدد الناخبين في المحافظة حوالي 1,089,664 ناخبًا، موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية عامة في أسوان وأبو سمبل ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو.