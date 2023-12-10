مصطفى عمار: المواطن المصري يضرب المثل الأروع في حب الوطن

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إنَّ المواطن هو صاحب الفضل الأول والأخير لما نعيشه من عرس انتخابي اليوم، فالمواطن المصري هو من تحمّل الكثير من الصعوبات وموجات من العنف والإرهاب والتهديد ووقف في ظهر الدولة المصرية وعبر بها من عام 2014 حتى 2023، وتحمل ضغوطات عنيفة، ففي الوقت الذي توقع الجميع أنَّ الشعب المصري سيتراجع واللجان ستكون فارغة من الناخبين يضرب المواطن المصري أروع الأمثلة اليوم في ظل الظروف الاقتصادية وفي ظل حالة الحزن التي تعم البلاد بسبب ما يحدث في قطاع غزة، إذ ضرب المواطن المصري المثل الأروع في حب الوطن والوقوف خلف في هذه اللحظة التاريخية.

المرأة المصرية العظيمة اصطحبت أبنائها لتحتفل بهذا اليوم

وأضاف رئيس تحرير جريدة «الوطن»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «المحور»، أننا اليوم لا نتحدث عن وقوف المواطنين خلف مرشح محدد أو تبنيه لوجهة نظر معينة، بل نزل المواطنين بالملايين في هذا مشهد رائع، ونزل الأطفال للمشاركة مع أهاليهم والشباب وكبار السن، كما شاركت المرأة المصرية العظيمة مصطحبة أبنائها لتحتفل بهذا اليوم المهم في تاريخ مصر.

مصر تمر بظروف تاريخية الجميع يعلم بها

وأوضح عمار، أنَّ مصر تمر بظروف تاريخية الجميع يعلم بها، فالحدود المصرية ملتهبة من جميع الجهات، ونرى ما يحدث في قطاع غزة، والمحاولات الإسرائيلية المتكررة والمستميتة لتهجير الفلسطينيين للأراضي المصرية ووقوف الدولة المصرية بحسم في وجه هذا المخطط، هذا بجانب إلى أنَّ الأحزاب المصرية لأول مرة تأخذ فرصة كاملة وكبيرة في المنافسة بـ3 مرشحين، في ظل عملية إصلاح سياسي تجاوزت مدة الـ8 سنوات.