زعيم الأغلبية بـ«النواب» يوجه التحية للشعب المصري: لم يخذل وطنه يوما

وجه عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية بمجلس النواب، التحية للشعب المصري الذي لم يخذل وطنه يومًا في أي ظرف من الظروف التي يمر بها، مؤكدًا أن الشعب أصبح لديه حصانة ضد الإشاعات والأكاذيب المختلقة التي يتم الترويج لها من الخارج ومن قوى الشر.

استعدادات خاصة لاستقبال ذوي الهمم وكبار السن

وأضاف «القصبي»، في مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى المصرية، أن الشعب المصري يدرك جيدا حجم التحديات الإقليمية والدولية، وهو ما دفعه للاصطفاف أمام 11631 لجنة في الصباح الباكر.

وأشاد بالاستعدادات التي قمت بها الهيئة العامة للانتخابات لاستقبال الناخبين خاصة من كبار السن وذوي الهمم.