حملة توعية وكشف طبي مجاني على الناخبين في لجان العباسية

تواجد مندوبون من وزارة الصحة، لإجراء الفحص الطبي على الناخبين في لجان الانتخابات الرئاسية 2024، في حي العباسية بالقاهرة.

تقول إيمان محمود محمد أخصائية تمريض بمنطقة الوايلي الطبية، لـ«الوطن»، إنها تعيش تجربة الكشف الطبي أثناء الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى لكنها تراها مهمة وضرورية إذ تعمل على توعية المواطنين بشكل كبير.

أضافت: «المبادرة قائمة من أجل توعية الناخبين من كل الأعمار ضد العديد من الأمراض، كما نستهدف السيدات في التوعية ضد مرض سرطان الثدي، ومعرفة كيفية الكشف الطبي والذاتي دون الحاجة إلى طبيب مختص لكن ذلك لا يلغي أهمية الذهاب إلى الطبيب حال ظهور أي أعراض غير معتادة».

واختمت: «العالم يتجه في الوقت الحالي للطب الوقائي، الذي يعمل بدوره على تقليل الحمل من على كاهل الأسرة، لذلك نحن نتواجد هنا من أجل منح الناخبين رسائل تثقيفة، حول نظام الحياة الصحي السليم، حتى نتفادى الدخول في مرحلة المرض، وذلك بشكل مجاني بالكامل».