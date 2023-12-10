إقبال غير مسبوق على لجنة الوافدين في مدينة قنا

شهدت لجنة الوافدين في مدرسة قنا الرسمية للغات بمدينة قنا، إقبالا غير مسبوق من المغتربين من كل الأعمار، ما بين طلبة الكليات والمعاهد العاملين في المصانع، الذين أتوا إلى المحافظة سواء لطلب العلم أو العمل.

إقبال على لجان المغتربين بقنا

رصدت «الوطن»، إقبالا كبيرا من الناخبين والناخبات من الطالبات الوافدين، الذين اصطفوا في طوابير طويلة داخل المدرسة وخارجها، لممارسة حقوقهم السياسية باختيار رئيس للجمهورية.

تشهد اللجان الانتخابية الفرعية في محافظة قنا، التي تجري فيها عمليات التصويت في انتخابات الرئاسة، انتظاما دون عوائق، ولم ترصد غرف العمليات أي تأخيرات، وفقا لتصريحات محافظة قنا، اللواء أشرف الداودي.

تضم محافظة قنا 6 لجان وافدين، بينها 2 في مدينة قنا، إحداهما بمنطقة عثمان بمدرسة الصم والبكم، والآخرة بمدرسة قنا الرسمية للغات بالقرب من جامعة جنوب الوادي.