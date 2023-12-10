كبار سن وذوو همم يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالمنيا (صور)

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توافد عدد كبير من كبار السن وذوى الهمم ممن حرصوا على المشاركة والإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، تأكيداً منهم على المشاركة بفاعلية في هذا الاستحقاق الدستوري، وأيضا دورهم الكبير والإيجابي نحو وطنهم الأم مصر، حيث تم توفير مقاعد متحركة لهم بمداخل اللجان.

التيسير علي ذوي الهمم

وأضاف محافظ المنيا أن الجهات المعنية بالعملية الانتخابية تقوم باصطحاب المواطنين من كبار السن وذوى الهمم للتيسير عليهم خلال عملية الاقتراع، بالإضافة إلى توفير مقاعد خاصة لهم أمام اللجان للاستراحة، وتقديم الاستشارات المطلوبة فى حالة احتياج توضيح خطوات عملية التصويت.

رفع درجة الاستعداد فترة الانتخابات

ودعا المحافظ، أبناء المحافظة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مكلفا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة رفع درجة الاستعداد القصوى فترة الانتخابات، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان والتيسير للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

يشار إلي أن عدد الناخبين بمحافظة المنيا يبلغ 3689005 ناخبين، موزعين على 508 مراكز انتخابية بإجمالي 13 لجنة عامة و 585 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 3 لجان للوافدين، حيث تستمر الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.