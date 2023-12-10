النائب ضياء داود بعد الإدلاء بصوته: اللهم احفظ مصر وطنا وشعبا وجيشا

أدلى النائب ضياء الدين داود، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بدائرة قسم ثاني دمياط.

ونشر النائب ضياء الدين داود، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، صورته أثناء إجراء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، معلقا: «اللهم احفظ مصر وطنا وشعبا وجيشا».

وانطلقت اليوم الانتخابات الرئاسية 2024، منذ التاسعة صباحا، وتستمر لمدة 3 أيام حتى الثلاثاء المقبل الساعة التاسعة مساء، ويشهد اليوم الأول حتى الآن إقبالا كبيرا من الناخبين على مختلف لجان الجمهورية.