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انتخابات المصريين بالداخل

النائب ضياء داود بعد الإدلاء بصوته: اللهم احفظ مصر وطنا وشعبا وجيشا

كتب:

محمد أباظة
03:13 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
النائب ضياء الدين داود

النائب ضياء الدين داود

أدلى النائب ضياء الدين داود، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بدائرة قسم ثاني دمياط.

ونشر النائب ضياء الدين داود، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، صورته أثناء إجراء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، معلقا: «اللهم احفظ مصر وطنا وشعبا وجيشا».

وانطلقت اليوم الانتخابات الرئاسية 2024، منذ التاسعة صباحا، وتستمر لمدة 3 أيام حتى الثلاثاء المقبل الساعة التاسعة مساء، ويشهد اليوم الأول حتى الآن إقبالا كبيرا من الناخبين على مختلف لجان الجمهورية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.