النائب ضياء داود بعد الإدلاء بصوته: اللهم احفظ مصر وطنا وشعبا وجيشا
كتب:
محمد أباظة
03:13 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
النائب ضياء الدين داود
أدلى النائب ضياء الدين داود، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بدائرة قسم ثاني دمياط.
ونشر النائب ضياء الدين داود، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، صورته أثناء إجراء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، معلقا: «اللهم احفظ مصر وطنا وشعبا وجيشا».
وانطلقت اليوم الانتخابات الرئاسية 2024، منذ التاسعة صباحا، وتستمر لمدة 3 أيام حتى الثلاثاء المقبل الساعة التاسعة مساء، ويشهد اليوم الأول حتى الآن إقبالا كبيرا من الناخبين على مختلف لجان الجمهورية.