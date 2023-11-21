ضياء الدين داود: على العالم الوقوف مع مصر اقتصاديا لأنها تحميهم من مخاطر جمة

قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، يجب الفصل بين ما هو مستحق اقتصاديا، لأن مصر ليست دولة صغيرة، ولا تستجد أحد، وأمن مصر الاقتصادي مسؤولية العالم والشركاء الإقليميين: «مصر حايشة عن أوروبا وشركائها الإقليميين كتير».

وأكد «داود» في كلمته خلال الجلسة الاستنائية اليوم، لمجلس النواب، أن مصر لا تستجد أحدا، ولا تطلب عطايا من أحد، بل الأمر فرض عين على الجميع، من حقوق ما كانوا يستطيعوا أن يحصلوها، لولا أن هناك دولة كبيرة تسمى مصر في هذه المنطقة.

الجلسة الاستنائية اليوم لمجلس النواب

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كما شهدت الجلسة العامة، نظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

رفض التهجير القسري

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رفض البرلمان القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.

وقال «جبالي» خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن في البرلمان: «إننا نهيب بالمجتمع الدولي ضرورة الضغط الجاد للوصول إلى اتفاق فوري لإطلاق النار، والتأكيد على دخول المساعدات الإنسانية بما يضمن لهم استمرار الحياة».