«الجمعيات الأهلية»: احتشاد المواطنين أمام لجان الانتخابات رسالة للعالم بالوقوف خلف الدولة

أشاد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، باحتشاد المواطنين والصورة المشرفة لمشاركتهم في العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية، في اليوم الأول للاقتراع بالداخل الذي انطلق الأحد ويستمر لمدة 3 أيام.

مسيرات تجوب شوارع الجمهورية

وقال الاتحاد، إنه تابع من خلال غرف عمليات الاتحادات الإقليمية في جميع محافظات مصر، سير العملية الانتخابية والحشود الكبيرة على كل اللجان الانتخابية بجميع محافظات مصر من شباب ومرأة ورجال وكبار سن وذوي الإعاقة، والمسيرات التي جابت كل شوارع الجمهورية والتي تدعو إلى الاستقرار والتنمية والأمن.

الحفاظ على الجمهورية الجديدة

وقال الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن احتشاد المواطنين أمام اللجان، رسالة إلى كل دول العالم، ويؤكد فيها جموع المصريين وقوفهم خلف الدولة من أجل التنمية والاستقرار والحفاظ على الجمهورية الجديدة.