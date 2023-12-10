«ثمانيني» يستند على ابنته للإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة: واجب وطني

ابنته هي سنده الوحيد الذي يتكئ عليها، رافقها صباح اليوم، وخرج من بيته لا يُبالي بعجزه ومرضه، وقد كست التجاعيد وجهه، فعلى الرغم من كونه لا يقوى على الحركة، إلا أنّه يستند على ابنته التي تحمل شنطة الأدوية بين يديها، فيما تستند يده الأخرى على العكاز.

ثمانيني يستند على ابنته للإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة

عبد الحكيم فؤاد صاحب الـ84 عامًا، ظهرت عليه علامات المرض، ينتشل جسده من الأرض، إلا أنه يُعافر لآخر نفس، ويضغط على قدميه التي أنهكها المرض وباتت لا تقوى على حمله، تروي ابنته لـ«الوطن» كواليس مشاركة والدها في الانتخابات الرئاسية 2024: «أبويا عنده 84 سنة تعبان وجاي ينتخب عشان ده واجب وطني، والحمد انتخبنا ومروحين، وأنا بنته جيت علشان أسنده وأقف معاه، ربنا يديله طولة العمر».

وعلى الرغم من كثافة الحضور داخل لجان مدرسة الشهيد أحمد بدوي في البساتين، إلا أنّ الرجل الثمانيني كان له أولوية التصويت، وتقدّم صفوف الناخبين للإدلاء بصوته داخل صناديق الاقتراع: «احنا الأول وقفنا طابور طويل عشان ندخل، لكن أول ما الناس لاحظت أبويا وأنّه مش قادر يقف على رجليه، سهلوا لنا الدخول وفضلوا معانا لحد ما صوّتنا وخرجنا».

الانتخابات الرئاسية لمدة 3 أيام

يذكر أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء، ويختار الناخبون خلال هذه الفترة أحد المرشحين الرئاسيين الأربعة الذين تضمنتهم القائمة الانتخابية، وهم عبد الفتاح السيسي، فريد زهران، عبدالسند يمامة، حازم عمر.