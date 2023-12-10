من دار الرعاية إلى اللجنة.. مسنة تدلي بصوتها في الانتخابات على عكازات

على عكازات، تسير السيدة المسنة نبيلة صالح، التي تبلغ من العمر 77 عامًا وكانت تعمل محاسبة، على مهلك تتحرك بينما تتكئ على شخصين يساعدانها وعكازاتها، وترفع علم مصر عاليًا، إذ حرصت على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة معهد فتيات مصر الجديدة النموذجي.

السيدة نبيلة صالح، تعيش في دار مسنين بعد أن بلغت من العمر عتيًا، ولم تعد تستطع خدمة نفسها بمفردها، ورغم حياتها داخل دار المسنين إلا أنها تتابع الأخبار عبر التلفاز، وقررت الاستعانة بأصدقاء لها للخروج والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

تحكي «نبيلة»: «نزلت علشان أدي صوت في وقت مهم بتمر بيه البلد، وحرصت أكون موجودة ونزلت أول يوم عشان في رأيي إن أول يوم مهم، ولازم أكون فعالة وليا صوت ودور في أي انتخابات».

تحث المسنة المواطنين على النزول والمشاركة بشكل فعال في الانتخابات وتلبية نداء الوطن في أي ظرف، قائلة أنَّ المشاركة في الانتخابات أمر أسعدها: «المشاركة بشكل فعّال وقوي جدًا مع ولادك ومع بلدك وفي أي أمور حياتك مهمة، والناس اللي مزلتش لازم تروح وتنتخب»، كما طلبت من دور الرعاية توفير السبل والطرق اللازمة لخروج المسنين وقاطني دور الرعاية للتصويت في الانتخابات الرئاسية.