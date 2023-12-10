قاض: الإقبال الكبير على المشاركة في الانتخابات الرئاسية يؤكد وعي الشعب

استأنف العاملون على اللجان الانتخابية عملهم عقب استراحة القضاة لمدة ساعة في عملية الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطلقت صباح اليوم، وتستمر إلى 12 ديسمبر الجاري، ويتنافس على الرئاسة أربعة مرشحين هم، عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وفريد زهران وحازم عمر.

وقال المستشار المستشار لؤي سعيد المشرف على لجنة 57 بالمطرية، من داخل مدرسة النصر سكول الخاصة، في تصريحات لـ«الوطن»، على مدار ساعات الصباح شهدت العملية الانتخابية إقبالا كبيرا من المواطنين، الذي توزعوا على أربع لجان بمقر مدرسة النصر سكول، مشيرا إلى أن هناك تعاون مع العاملين على اللجان ووزارة الداخلية، من أجل تنظيم وتيسيير سير العملية الانتخابية، مواكبا للإقبال الكبير من الناخبين.

ولفت إلى الناخبين من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية من الشباب والفتيات وكبار السن والسيدات، لأن المطرية دائرة كبيرة، واللجنة الواحدة تقترب من 9 آلاف صوت، مؤكدا أن إقبال الناس على المشاركة، يعكس حالة الوعي لدى الشعب، بأهمية المشاركة للتعبير عن آرائهم فيما يخص وطنهم ومستقبلهم.

واستعانت الهيئة الوطنية للانتخابات بـ15 ألف قاضي، من أصل 26 ألف على مستوى الجمهورية، للإشراف على اللجان الفرعية والعامة خلال الانتخابات الرئاسية 2024.