كاهن كنيسة الملاك بشيراتون: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

قال القس أثناسيوس ماهر كاهن كنيسة الملاك بشيراتون بحي مصر الجديدة، إنه على كل المواطنين النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، فهي حق وواجب وطني على كل المصريين.

وأضاف «ماهر»، عقب الإدلاء بصوته في إحدى لجان مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين بشيراتون دائرة مصر الجديده، أن الدولة حققت العديد من المكاسب خلال الفترة الماضية، وهو ما نرغب استكماله خلال الفترة المقبلة.

وحث القس أثناسيوس المواطنين على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 وأن يكون لدينا رأي وإرادة للمشاركة في الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت اليوم الانتخابات الرئاسية 2024 على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تستمر من اليوم ولمدة 3 أيام تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، وسيجرى إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.