رئيس «القاهرة الجديدة» يتفقد لجان انتخابات الرئاسة: المشاركة واجب وطني

تفقد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، برفقة مسئولى الجهاز مقرات الانتخابات الرئاسية 2024، إذ تم المرور على اللجان في المدينة لمتابعة سير الانتخابات والاطمئنان على الحالة العامة في محيط وداخل المقرات الانتخابية، في ظل الإقبال الكثيف في أول أيام التصويت.

الانتخابات الرئاسية 2024

ووجّه رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، برفع حالة الاستعداد طوال أيام الانتخابات وتقديم كل السُبل للتيسير على المواطنين أثناء مشاركتهم في العملية الانتخابية.

مشاركة إيجابية من المواطنين

كما أدلى المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس الجهاز، وقيادات الجهاز على هامش الجولة بصوتهم الانتخابي، ودعا رئيس الجهاز، جميع المواطنين في المدينة للمشاركة الإيجابية بكامل حرية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتعبير الكامل عن حرية الرأي، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل من يحق له الانتخاب وتطبيقًا لحقه الدستوري، وأن المشاركة الإيجابية تعكس المستوى الثقافي والوعي الحضاري للشعب المصري.

وأشاد «الغيطي»، بالروح الوطنية والمسئولية التي أبداها المواطنون من خلال مشاركتهم الفعالة في العملية الإنتخابية، موضحاً أن هناك إقبالا من المواطنين وخاصة الشباب، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بهدف دعم واستكمال مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.