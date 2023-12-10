«إكسترا نيوز»: إقبال على الانتخابات الرئاسية منذ الصباح في دمياط

قالت ميرنا عادل مراسلة قناة إكسترا نيوز من دمياط، إن المحافظة تشهد منذ الصباح إقبالا كثيفا من المواطنين مع بدء العملية الانتخابية.

الكتلة التصويتية في دمياط

وأضافت عادل، في رسالة على الهواء: «الكتلة التصويتية في دمياط ليست بالقليلة على الإطلاق، فهناك ما يقرب من 1.1 مليون هي الكتلة التصويتية، وهناك إقبال كثيف من المواطنين على كل اللجان الانتخابية التي تتواجد هنا في المحافظة».

وتابعت بأن دمياط بها 10 لجان و141 مقرا انتخابيا بهم 167 لجنة فرعية، وكل هذه اللجان لديها العديد من الإجراءات لتسهيل العملية الانتخابية على كل المواطنين، فهناك مظلات يستظل تحتها الناخبون للإدلاء بأصواتهم.

وشددت على أن المنسقين ينسقون دخول المواطنين ومساعدتهم في الأوقات التي تتطلب انتظارهم حتى دخول اللجان، بالإضافة إلى التجهيزات اللوجيستية لمساعدة ذوي القدرات الخاصة للدخول إلى مقار اللجان بالكراسي المتحركة أو المرافقين، وهناك بطاقة اقتراع مكتوبة بطريقة برايل لإعانة الناخبين من ذوي الإعاقة البصرية للإدلاء بأصواتهم.

https://www.youtube.com/watch?v=sbKBLNzb4kE&ab_channel=eXtranews