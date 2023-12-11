هل يوجد ضوابط معينة لتشغيل الأطفال؟.. القانون يجيب

تعتبر عمالة الأطفال من الظواهر السلبية التي يُجرى العمل على مقاومتها بشتى الطرق المختلفة، وللقانون دور كبير في هذا الملف، إذ يجرم العديد من الأمور في هذا الإطار بهدف السيطرة على تلك الظاهرة، ومنع القانون أن يؤدي عمل الطفل إلى منعه من التعليم، أو أن يصيبه بأضرار نفسية أو جسدية.

عمالة الأطفال

وقالت دينا المقدم، المستشارة القانونية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تضمن بابا كاملا عن عمالة الأطفال، موضحة: «هذا الباب من القانون يتضمن على عدد من الالتزامات لابد من تطبيقها في مسألة عمالة الأطفال»، ووفقا لما ورد في المادة سالفة الذكر، على كل صاحب عمل لديه طفل أقل من 16 عاما، يصدر له بطاقة تثبت أنه يعمل.

وأكدت أن دخول الأطفال في مجال العمل يجب أن يكون بمجرد أن يتم الطفل سن الـ14 عاما أو أن ينهي مرحلة التعليم الأساسي، أيهما أكبر، كما اهتم قانون العمل بمسألة تدريب الأطفال، إذ يمكن تدريب الأطفال بداية من عام 12 سنة، ولا يجوز تدريبهم في سن أقل من ذلك.

عدد ساعات عمل الطفل وفقا للقانون

وأوضحت المقدم أن القانون يمنع تشغيل الأطفال لأكثر من 6 ساعات فقط في اليوم كما يحظر أن يعمل لساعات إضافية أو في العطلات الرسمية، ولابد أن يتخللها فترات لتناول الطعام والراحة، بحيث يصل مجمل هذه الفترات إلى ما يقرب الساعة، وأشارت إلى أن القانون حدد فترة معينة لعمل الأطفال، إذ يحظر عملهم في الفترة من بداية السابعة مساءً وحتى السابعة صباحا.

قالت إنه في إطار حماية الطفل، يلزم قانون العمل صاحب العمل بالتأمين على الطفل من كافة الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها نتيجة المهنة، كما حظر القانون تشغيل الأطفال في أعمال شاقة من شأنها أن تصيب الطفل بأضرار بدنية أو نفسية.