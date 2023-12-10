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انتخابات المصريين بالداخل

مسلم: مشاركة المصريين في الانتخابات أكدت وعيهم بالمرحلة.. «دفعنا ثمن العزوف في 2012»

كتب:

شريف سليمان
08:48 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»

الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنَّ المشاركة الكثيفة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية 2024، تؤكد وعي المصريين بالمرحلة، والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وما يُحاك لبلدهم داخليا وخارجيا.

وأضاف مسلم في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المصريين أكدوا صمودهم من خلال هذه المشاركة، وأنهم لن يدفعوا ثمن العزوف مثلما حدث في عام 2012، فعندما عزف البعض، نجحت الجماعة الإرهابية، لأنها كانت أقلية منظمة، وليست أغلبية.

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»: «المصريون مازالوا يرون أن المشاركة هي الأساس، فكل مواطن له حق التصويت، يجب أن يذهب إلى لجان الاقتراع لاختيار المرشح الذي يريده، خاصة أن هذه الانتخابات، تختلف عن 2014 و2018، فهناك 4 مرشحين، منهم 3 يمثلون أحزابا قوية، ولديهم برامج فيها ناس مختلفة تماما، وآخرون متقاربون مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا ينتمي لأي حزب».

وأكد أن الانتخابات فرصة للجميع، كي يعبر عن رأيه ويشارك مهما كان رأيه، أما المقاطعة أو العزو، أو الادعاء بمعرفة نتيجة الانتخابات مسبقا، أمر لم يعد له محل من الإعراب.

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